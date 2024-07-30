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В Британии умер еще один ребенок, пострадавший при нападении подростка с ножом

Число детей, погибших в результате поножовщины в Саутпорте, выросло до трех

Количество детей, погибших в результате поножовщины в городе Саутпорте в Великобритании, увеличилось до трех. Об этом сообщается на официальном сайте полиции графства Мерсисайд, в котором находится данный населенный пункт.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что третий ребенок умер из-за ранений, полученных при нападении в Саутпорте», — говорится в заявлении.

Из пресс-релиза правоохранительных органов следует, что речь идет о девятилетней девочке. После происшествия ее доставили в одну из местных больниц, но рано утром 30 июля ребенка не стало.

Поножовщина в Саутпорте произошла 29 июля. Вооруженный ножом подросток напал на группу людей, ранив нескольких человек. Как сообщило издание Metro, прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадали девять детей. Состояние шестерых из них оценивалось как критическое. При этом начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди заявила, что еще двоих несовершеннолетних спасти не удалось.

Ранее около торгового центра в Москве иностранец с ножом напал на молодую девушку.

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