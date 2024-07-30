В Британии умер еще один ребенок, пострадавший при нападении подростка с ножом

Количество детей, погибших в результате поножовщины в городе Саутпорте в Великобритании, увеличилось до трех. Об этом сообщается на официальном сайте полиции графства Мерсисайд, в котором находится данный населенный пункт.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что третий ребенок умер из-за ранений, полученных при нападении в Саутпорте», — говорится в заявлении.

Из пресс-релиза правоохранительных органов следует, что речь идет о девятилетней девочке. После происшествия ее доставили в одну из местных больниц, но рано утром 30 июля ребенка не стало.

Поножовщина в Саутпорте произошла 29 июля. Вооруженный ножом подросток напал на группу людей, ранив нескольких человек. Как сообщило издание Metro, прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадали девять детей. Состояние шестерых из них оценивалось как критическое. При этом начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди заявила, что еще двоих несовершеннолетних спасти не удалось.

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