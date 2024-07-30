В Подмосковье назвали самую популярную дату бракосочетания лета 2024 года

Самой популярной датой для свадьбы в Подмосковье этим летом стало 24 августа, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, молодожены чаще всего выбирают «красивые зеркальные» даты для свадьбы.

Болатаева добавила, что всего с начала 2024 года в Подмосковье поженились более 25 тыс. пар.

«На самую популярную дату, 24 августа, запланировано 730 бракосочетаний в регионе», — рассказала она.

Также в Подмосковье в День семьи, любви и верности, 8 июля, поженились 500 пар.