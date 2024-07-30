Жителя ЛНР задержали за финансирование «Азова»

Правоохранители задержали жителя Луганской народной реcпублики (ЛНР) за финансирование украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

По данным следствия, мужчина в октябре 2023 года неоднократно переводил деньги через мобильное банковское приложение на счета боевиков «Азова».

В отношении жителя Луганска возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма (ст. 205.1 УК РФ), сказала Марковская.

23 июля в Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Ивану Черненко за участие в военизированном националистическом объединении «Азов». Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы.

11 июля Верховный суд ДНР заочно приговорил командира минометной батареи батальона «Азов» майора Арсена Дмытрыку к пожизненному сроку. По данным следствия, он 4 марта 2022 года отдавал приказы об обстреле жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры микрорайона «Восточный» в Мариуполе.

Ранее суд в Москве вынес приговор украинскому командиру за призывы калечить пленных.