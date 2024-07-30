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Бастрыкин заинтересовался практикой призыва на СВО заключенных

СК РФ: Бастрыкин провел совещание о призыве на СВО заключенных

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Телеграм-канал «Следком»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать практику применения законодательства об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракты с Минобороны России для службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.

Оперативное совещание по этой теме прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие заместители председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата и региональных следственных органов ведомства.

На совещании были озвучены данные о методике информирования подозреваемых и обвиняемых о возможности добровольного вступления в ряды ВС РФ.

«Отмечено, что лица, принимающие решение вступить в ряды Вооруженных Сил России, руководствуются не только стремлением избежать наказания, но и желанием быть полезными Родине», — говорится в публикации СК РФ.

По итогам совещания Александр Бастрыкин заявил, что к этой работе следует подходить «очень взвешенно, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально».

26 июля сообщалось, что криминальному авторитету из Волгограда Алиетдину Махмудову на специальной военной операции доверили руководить ротой снайперов. Он имеет судимость за вымогательство крупной суммы у председателя национальной культурной автономии корейцев и был заказчиком громкого покушения на бизнесмена. Махмудов заявил, что после окончания срока службы в отряде «Шторм Z» подпишет еще один контракт с министерством обороны, но уже в статусе добровольца, а не заключенного.

Ранее следователь рассказал о контроле за киллерами, вышедшими на свободу после СВО.

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