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Иностранцам станет труднее покупать сим-карты

Госдума одобрила закон об ужесточении правил покупки сим-карт иностранцами

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Depositphotos

Государственная дума России одобрила закон об ужесточении правил покупки сим-карт иностранцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутатов.

Согласно закону, отныне будет введен запрет для иностранцев на оформление на себя более десяти абонентских номеров. Одновременно будет усложнен процесс заключения договоров с операторами сотовой связи — иностранные граждане, а также лица без гражданства смогут заключать договоры только лично в офисах при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Помимо того, иностранцы также будут обязаны предъявить свои биометрические данные.

До этого сотрудники ФСБ задержали 10 жителей Белгородской и Воронежской областей, которые помогали телефонным мошенникам рассылать фейки.

По данным ведомства, у подозреваемых нашли и изъяли серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, десять SIM-боксов и более тысячи SIM-карт.

Ранее россиянин лишился 15 млн рублей, решив продлить работу сим-карты.

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