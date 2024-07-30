Академик ответил, можно ли доверять советам нутрициолога о питании

Нутрициологи, как правило, являются грамотными и образованными специалистами, которые прошли обучение, сдали экзамен и получили диплом, поэтому их советам о питании можно доверять. Об этом kp.ru рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.

По его словам, такие эксперты могут доносить информацию об опасностях ограничений в питании, а также о вреде переедания. При этом нутрициолог не является врачом, поэтому он не может назначить терапию и лечить заболевания. Академик также уточнил, что любой человек может самостоятельно внести коррективы в свою жизнь.

«Достаточно соблюдать элементарные правила: не есть за два-три часа до сна, пить больше воды, соблюдать достаточную физическую активность — как минимум гулять по 30-40 минут в день. Каждый должен понимать, что один кусочек тоненько порезанного сала на свежем бородинском хлебе раз в неделю — это хорошо, но если питаться им постоянно — это уже путь к ожирению и повышенному холестерину», — заключил Тутельян.

Ученые из Университета Невады в США до этого установили, что средиземноморская и DASH диеты снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей, страдающих сахарным диабетом первого типа.

Ранее сообщалось, что россияне рекордно сократили траты на продукты питания.