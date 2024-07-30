Двухлетний ребенок выстрелил себе в лицо из газового пистолета в Самаре

В Самаре ребенок взял газовый пистолет отца и выстрелил себе в лицо. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, отец оставил газовый пистолет в доступном для ребенка месте. Малолетний взял его и распылил содержимое предмета самообороны себе в лицо.

Двухлетнему пострадавшему оказали разовую медицинскую помощь. Сообщается, что жизни и здоровью ребенка на данный момент ничего не угрожает.

Отдел полиции по Промышленному району города организовал проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

«Полиция Самарской области напоминает родителям, законным представителям о необходимости хранения механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами в недоступном для детей месте», — напомнили правоохранители.

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