Пара провела в океане 40 часов и была спасена

Пара в США выжила, проведя в океане 40 часов, пишет Inside Edition.

Ким и Натан Мейкер занимались дайвингом у побережья Техаса, когда течение унесло их далеко от суши. После этого пара 40 часов провела в воде, ожидая, когда их спасут. Супруги признаются, что не надеялись на благоприятный исход, поэтому называют произошедшее чудом.

«Я действительно верю, что эти ребята были настоящими руками Бога. Я не знаю, как это объяснить», — прокомментировал Натан работу спасателей.

В береговой охране рассказали, что обыскали тысячи квадратных километров океана, чтобы найти потерявшихся дайверов. По словам специалистов, это примерно то же самое, что и искать иголку в стоге сена.

После спасения пара была доставлена в больницу. У Ким был зафиксирован сильный солнечный ожог на нижней части лица, который она теперь лечит. Впрочем, супруги говорят, что, каким бы ужасным ни был этот опыт, он не остановит их от дальнейших погружений.

Ранее на Тайване мужчина уснул на надувном круге и дрейфовал в море 19 часов.