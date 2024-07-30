Врачи объяснили, почему у российских женщин растет спрос на мужчин-доноров

В России растет популярность на донорский материал из банков спермы, причем не только у женщин после 40 лет, но и молодых девушек, рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. На этом фоне потребность в донорском материале стала значительно выше, чем несколько лет назад, отметила она в беседе с НСН.

Донорами, по словам врача, могут стать мужчины в возрасте до 35 лет, не страдающие никакими заболеваниями. У них проверяют набор хромосом и другие показатели, а также они проходят психиатрическое освидетельствование. В России сегодня не хватает как медицинских центров, так и доноров, рассказала Милютина.

«При этом потребность в донорском материале сегодня намного выше, чем это было несколько лет назад», — подчеркнула она.

Такая ситуация связана с тем, что раньше к донорам обращались одинокие женщины 40-45 лет, желающие иметь детей, а сегодня эта планка сильно снизилась, объяснила репродуктолог. Клиентами банков спермы, по ее словам, все чаще становятся девушки 25-27 лет.

«Мы вежливо советуем им повременить, но многие из них говорят, что уже хотят стать матерью и не готовы ждать принца на белом коне», — объяснила врач.

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