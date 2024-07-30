Самолет совершил экстренную посадку из-за поссорившихся на борту супругов

Самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus совершил аварийную посадку из-за супругов, поссорившихся на борту, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Дублина в Пальма-де-Майорку. Однако пилотам пришлось разворачивать самолет в воздухе из-за мужа и жены, которые поссорились во время перелета. Более того, вскоре словесная перепалка супругов перешла в рукоприкладство.

Пилоты сообщили о драке и получили указания от диспетчеров приземляться в аэропорту Нанта, Франция. После приземления мужчина был арестован за домашнее насилие и нанесение травм своей жене. Сообщается, что самолет простоял на земле два часа, после чего экипаж продолжил полет.

В самой авиакомпании комментариев по поводу инцидента не последовало.

Ранее никогда не летавшая в самолете женщина случайно открыла аварийный выход вместо туалета.