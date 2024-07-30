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Профессор оценил, кто из россиян чаще всего берет подработки

Профессор Сафонов: сдельщики часто берут подработки в России

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего переработки вне зависимости от отрасли и профессии берут сотрудники с низкой зарплатой, которые хотят компенсировать нехватку денег. Об этом kp.ru рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

По его словам, к этой категории относятся бюджетники, особенно, в регионах, преподаватели и школьные учителя, а также воспитательницы и нянечки в детских садах. Помимо этого, сверхурочная работа характерна для сдельщиков, например, курьеров и водителей, продолжил эксперт. Еще одна категория — квалифицированные рабочие в промышленности.

«Наиболее яркий пример — обрабатывающая промышленность. Объемы производства большие, работы много, а квалифицированных кадров не хватает. Поэтому когда мастер говорит рабочему: «Останься во вторую, выйди в ночную, помоги, кроме тебя некому» и подкрепляет уговоры хорошими доплатами, то рабочий, как правило, соглашается», — отметил Сафонов.

Накануне депутаты Государственной думы от ЛДПР планируют 29 июля внести в Госдуму законопроект, который будет устанавливать предел ненормированной рабочей нагрузки в размере 120 часов в год.

Ранее россияне ответили, в каких случаях они готовы работать сверхурочно.

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