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Россиянам назвали единственный рабочий способ борьбы с тараканами в квартире

Специалист Федорук: для борьбы с тараканами в квартире нужно обратиться в УК

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Shutterstock

Единственным рабочим способом для борьбы с тараканами и другими насекомыми, которые проникают в квартиру через вентиляцию, является обращение в управляющую компанию. Об этом Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук.

По его словам, именно управляющая компания несет ответственность за общее имущество многоквартирного дома, поэтому она должна проводить мероприятия по уничтожению насекомых.

«Если вы уверены, как-то зафиксируете, что насекомые идут из вентиляции, нужно делать заявку в управляющую компанию, чтобы она приняла меры к этому. Компания в своей смете всегда закладывает на дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию расходы. Первое, это неисправная вентиляция. Возможно, тянет из подвала, и там завелись, например, комары, мошки. И тогда компания должна принять меры: осушить этот подвал, уничтожить этих насекомых и проверить исправность этой системы вентиляции», — отметил Федорук.

Эксперт добавил, что самостоятельная борьба с тараканами менее эффективна, потому что через некоторое время насекомые могут появиться вновь.

Биолог-энтомолог Роман Хряпин до этого говорил, что избавиться от тараканов можно не только с помощью профессиональных средств, но и с помощью самостоятельно изготовленных приманок. Для этого нужно накатать шарики с картошкой, яйцом и борной кислотой либо с тетраборатом натрия и разместить их в качестве приманки в местах, где бывают тараканы.

Ранее россиянам рассказали, как выселить разводящего крыс и тараканов соседа.

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