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Дерматолог рассказала, какой косметикой нельзя пользоваться летом

Дерматолог Егорова: плотными тональными средствами нельзя пользоваться летом

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Pexels

Летом за кожей требуется особый уход, поэтому важно правильно подбирать косметические средства. Об этом в беседе с «Ридусом» рассказала дерматолог Татьяна Егорова.

Так, она советует отказаться от плотных тональных средств, потому что они могут забить расширенные от жары поры и вызвать высыпания. Помимо этого, в летний период не стоит делать некоторые косметологические процедуры, в том числе, глубокие и срединные пилинги, лазерные шлифовки, игольчатые RF-лифтинги.

«Такие процедуры нельзя проводить, потому что летом на улице большое количество ультрафиолета, а под ультрафиолетом развивается пигментация. Так как на травмированную кожу не нанести солнцезащитный крем может возникнуть воспалительная гиперпигментация, которая выглядит очень некрасиво. К тому же, из-за ультрафиолета заживление кожи после процедуры будет идти медленнее», — заключила Егорова.

Дерматовенеролог, приглашенный эксперт бренда d'Alba Екатерина Анчикова до этого рассказала «Газете.Ru», что в жару стоит отказаться от питательных кремов, потому что они создают дополнительную пленку на поверхности кожи и блокируют выход секрета из сальной железы. Также питательные кремы способствуют тому, что уплотняется и увеличивается в толщине гидролипидный слой на поверхности эпидермиса, блокирующий доступ кислорода к коже.

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