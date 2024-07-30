Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девелопер Forma и художник Алексей Лука создали арт-объект для фестиваля «Архстояние»

Арт-объект «Форма тишины» украсит столичный городской квартал SOUL

close
100%
Пресс-служба Forma

На прошедшем в арт-парке «Никола-Ленивец» ежегодном фестивале ландшафтных объектов «Архстояние» девелопер Forma и художник Алексей Лука представили арт-объект «Форма тишины». В будущем объект станет частью стрит-арта на территории городского квартала SOUL, который возводится в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

Презентованная на фестивале «Архстояние» инсталляция «Форма тишины» представляет собой объект цилиндрической формы, внешне напоминающий лоскутное одеяло.

Находясь внутри, человек оказывается словно в окружении чистого белого листа, что позволяет ему, не отвлекаясь, направить внимание на себя самого. При этом, если перевести взгляд на одно из окошек, откроется живописная перспектива и множество новых вариантов для выбора внимания.

По задумке авторов, состоящий из разных текстур и цветов объект является отсылкой к формированию новых связей, коллекции человеческих чувств и эмоций.

Такая техника характерна для многих работ Алексея Луки, выполненных в стилях неопластицизма и конструктивизма.

Внутри арт-объекта подготовлены метафорические карты с посланиями, ассоциации с которыми каждый для себя выбирает сам.

Концептуально арт-объект связан с проектом SOUL — городским кварталом бизнес-класса в районе Аэропорт, который возводится девелопером Forma.

Компания развивает кварталы с точки зрения интеграции в городское полотно, сохраняя объекты культурного наследия и строя по «зеленым» стандартам.

Алексей Лука — московский художник, представитель движения уличного искусства в России, чей творческий метод обращен к абстрактной живописи, а также переосмыслению модернистских традиций неопластицизма и конструктивизма в городском пространстве.

Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» ежегодно проводится в Кадужской области.

Ранее сообщалось, что в рамках строительства городского квартала SOUL в Москве девелопер Forma вернет исторический облик зданию Изофабрики на Часовой улице, которое является объектом культурного наследия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами