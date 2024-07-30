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Ухудшение погоды в России объяснили вырубкой реликтового леса в Сочи

Военный эксперт Никулин: климат в РФ изменился из-за вырубки леса в Сочи

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Александр Кряжев/РИА Новости

Аномальная жара и негативные погодные явления напрямую связаны с действиями людей – в первую очередь, массовой вырубкой лесов на русской равнине, считает военный специалист, бывший член комиссии ООН по био- и химоружию Игорь Никулин. В Сочи количество торнадо, оползней и наводнений связано с тем, что в городе вырубили часть реликтового леса, формировавшего микроклимат в регионе, объяснил он Общественной Службе Новостей.

«[Реликтовый лес в Сочи] обеспечивал весь микроклимат в регионе. Его уничтожили и построили олимпийский парк, — заявил эксперт. — Когда я был в комитете по экологии, мы писали письма, что Имеретинскую долину трогать нельзя, что там гнездятся перелетные птицы и так далее. Власть в ответ просто ликвидировала комитет по экологии».

Из-за вырубки 90% лесов на русской равнине климат стал резко континентальным, начались скачки в температуре, воздушные массы стали перегреваться, убежден Никулин.

Исправить ситуацию, по словам эксперта, можно с помощью массовой высадки деревьев. Причем это касается не только России, но и других стран, подчеркнул специалист. Так, если в США в центральных штатах появятся леса, то ураганы и торнадо будут задерживаться в них, не доходя до городов, объяснил он.

«У нас скоро начнутся опять эти черные бури. В 1920-30-е годы с этим была серьезная проблема, и с ней справились при помощи высадки лесополос», — заключил Никулин.

Ранее сообщалось, что России может грозить исчезновение некоторых животных из-за изменений климата.

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