Лариса Долина стала героиней нового выпуска «Откровенно с Татаркой»

Молодежи нужно постоянно рассказывать о Великой Отечественной войне, чтобы они знали ценность жизни в мирной стране, заявила певица Лариса Долина в рамках выпуска авторского проекта Лилии Абрамовой «Откровенно с Татаркой».

Певица отметила, что она до сих пор ищет информацию о свое дедушке, который пропал без вести во время Великой Отечественной войны.

«У меня погиб дед во время войны… Точнее, даже не погиб, но, скорее всего, погиб, потому что он пропал без вести... И поверьте, я до сих пор ищу какой-то след», — сказала она.

По словам Долиной, необходимо знакомить студентов с историей своей страны.

««Мы столкнулись с очень сложной проблемой, когда студенты, особенно очень молодые, 17−18 лет, не знают историю страны», — сказала она.

Долина отметила, что она заботится о каждом своем студенте.

«Я забочусь о них, я за каждого переживаю. Они мне как дети все. Они в таком возрасте… У меня дочь старше каждого из них. Поэтому, конечно, они для меня дети и останутся детьми», — рассказала певица.

По ее словам, наставник должен научить своего ученика никогда не жалеть ни о чем.

«Потому что жалеть о сделанной ошибке – это делать еще одну ошибку. Ошибки – это опыт. Хоть плохой, но опыт. И это тоже в жизни может пригодиться», — сказала она.

Также в своем интервью певица рассказала о причинах, по которым она не может въехать на Украину.