Обвиняемый в подрыве машины в Москве не стал обжаловать свой арест

Обвиняемый в подрыве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков не стал обжаловать свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

В заявлении говорится, что решение об избрании в отношении россиянина меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его жена, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обвиняемый в подрыве авто в Москве Серебряков частично признал вину.