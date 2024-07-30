Диетолог рассказал, чем грозит употребление готовой еды

Потребление большого количества готовой еды может привести к развитию проблем со здоровьем. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал врач-диетолог Антон Поляков.

По его словам, к таким продуктам относятся хинкали, хачапури, пицца, шаурма, гамбургеры и другие блюда. Он уточнил, что эта еда в первую очередь может спровоцировать избыточный вес или ожирение.

«Во-вторых, сахарный диабет, поскольку в большинстве готовых блюд, представленных на российском рынке, содержится огромное количество быстрых углеводов. Люди, работающие где-нибудь в офисе или на удаленке, двигаются, как правило, мало. Они не успевают сжигать эти углеводы. Со временем у них появляется инсулинорезистентность, что в конечном итоге приводит к диабету», — отметил Поляков.

Среди других негативных последствий — повышение холестерина, риска возникновения желчнокаменной болезни и уровня мочевой кислоты, что грозит подагрой, заключил врач.

Врач-диетолог Ирина Писарева до этого говорила, что готовую еду в жаркую погоду не стоит хранить без холодильника больше часа, чтобы избежать пищевого отравления. Она также посоветовала не забывать про важное правило — мыть руки перед едой.

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