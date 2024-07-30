Россиянин создал у себя дома коллекцию древностей возрастом до 3,5 млрд лет

В Ростовской области 39-летний мужчина превратил свое жилище в музей окаменелостей возрастом до 3,5 млрд лет. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, хозяин коллекции древностей Вячеслав Водолазов проживает в городе Шахты и по образованию является учителем. Мужчина посвящает все свободное время добыче окаменелостей — он уже сделал свое хобби семейным.

За годы своего увлечения россиянину удалось добыть в ходе раскопок и обмена с другими коллекционерами самые разные окаменелости. Самыми древними экземплярами в его домашнем музее являются австралийские строматолиты — их возраст около 3,5 млрд лет. Планете Земля, по расчетам ученых, 4,5 млрд лет.

В коллекции ростовчанина есть мечехвост из Ленобласти, которому порядка 450 млн лет, головоногий моллюск аммонит из Мадагаскара возрастом около 115 млн лет, а также зубы кархародонтозавра и спинозавра из Марокко. Отмечается, что зрителей особенно впечатляет 15-сантиметровый зуб вымершей акулы Мегалодон возрастом около 20 млн лет. В его домашнем музее хранится и множество других окаменелостей, о которых россиянин подробно рассказывает в группе в соцсетях.

Ранее ученые раскрыли тайну внезапного исчезновения аммонитов на Земле.