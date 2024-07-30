Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов

Россияне могут отказаться от дополнительных услуг или купить невозвратный билет, чтобы сэкономить на перелете. Об этом «Москве 24» рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Она уточнила, что к дополнительным опциям относятся багаж и питание. Помимо этого, эксперт советует отслеживать спецпредложения авиакомпаний, чтобы найти более дешевые билеты. При этом, по ее словам, покупать билеты заранее необязательно, потому что это уже не всегда помогает сэкономить.

«Раньше мы говорили, что чем ближе дата вылета, тем билет дороже. Ничего подобного. Совсем недавно столкнулись с тем, что, как только объявили продажу, билет стоил 38 тысяч [рублей], а сейчас он стоит 20 с чем-то. Так что в начале продаж они могут быть быть дороже, чем за две недели до вылета, и наоборот», — отметила Осипова.

27 июля профессор, заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский говорил, что авиабилеты с 1 августа заметно подорожают из-за решения Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков. Согласно прогнозам, себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, на международные — на 50%.

Ранее россиянам назвали среднюю стоимость отдыха в Турции летом 2024 года.