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В Карелии участник СВО избил мужчину

В Карелии ушедший на СВО экс-чиновник избил мужчину

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Haggardous50000/Shutterstock

В Карелии бывший глава поселка Мелиоративный и директор детско-юношеской школы Прионежского района Олег Гаврилюк, отправившийся на фронт специальной военной операции, избил мужчину. Об этом сообщается на сайте Петрозаводского городского суда.

Отмечается, что Гаврилюк несколько раз ударил Александра Кувшинова. Потерпевший обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Кувшинов утверждал, что побои причинили ему физическую боль, вызвали стресс и депрессию.

Один из Telegram-каналов сообщил, что Гаврилюка оштрафовали на пять тысяч рублей за нанесение побоев. Экс-чиновник набросился на мужчину около продуктового магазина «Пятерочка» в Мелиоративном и несколько раз ударил пострадавшего по лицу.

Суд постановил выплатить Кувшинову 30 тысяч рублей за нанесение морального вреда, 10 тысяч рублей — за материальный ущерб, еще 4 тысячи — за судебные расходы.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет Федерации.

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