Россиянам рассказали, чем опасно использование кондиционеров

Использование кондиционера может нарушить сон из-за шумной работы, особенно у пожилых людей, шум также влияет на концентрацию внимания и настроение. Об этом kp.ru рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор Ольга Ткачева.

Помимо этого, длительное пребывание в помещениях с работающим кондиционером может привести к тому, что организму станет сложнее переносить жару и духоту. Поэтому резкий перепад температуры при выходе на улицу может вызвать тепловой удар, а также повышение артериального давления или проблемы с сосудами. Кондиционер также негативно влияет на иммунную систему, отметила эксперт. Кроме того, использование прибора может спровоцировать сокращение мышц, что приведет к болям, скованности и дискомфорту.

«Кондиционер, охлаждая воздух, делает его сухим. Это приводит к пересыханию слизистой оболочки носоглотки, что затрудняет дыхание и повышает восприимчивость к инфекциям. Кожа также становится сухой, возникает зуд и раздражения. Кроме того, кондиционер может стать причиной развития синдрома сухого глаза», — добавила Ткачева.

Д.ф.-м.н., профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин до этого рассказал «Газете.Ru» что то, сколько времени в сутки может работать кондиционер, важно с точки зрения продления срока службы устройства и экономии электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в России подскочил ценник на обслуживание кондиционеров в авто.