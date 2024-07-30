Врач рассказала, как защититься от болезни Альцгеймера

Развитие и поддержка когнитивного резерва — запаса прочности в головном мозге — поможет снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак.

По ее словам, одним из самых эффективных способов для достижения этой цели является образование.

«Исследования показывают, что для создания мощного когнитивного резерва требуется не просто ознакомление с информацией. А ее запоминание и применение», — отметила врач.

Помимо этого, важно регулярно социально взаимодействовать с другими людьми, избегать травм головы, регулярно заниматься спортом, например, ходить быстрым шагом не менее 30-40 минут в день. Чердак также советует ограничивать употребление быстрых углеводов (сахара, сладостей, выпечки), контролировать уровень сахара, холестерина в крови, а также артериальное давление и высыпаться.

Ученые из Техасского университета до этого создали назальный спрей для борьбы с болезнью Альцгеймера, устраняющий скопления тау-белков в мозге.

Ранее стало известно, какие лекарства нельзя принимать с кофе.