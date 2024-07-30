Пассажирка поезда Казань — Адлер рассказала, кто им помогал

Пассажирка, сопровождавшая детскую группу сочинской студии, рассказала, что после крушения поезда им помогали спасаться попутчики-дзюдоисты. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, дзюдоисты ехали на соревнования в Туапсе. Она рассказала, что после столкновения с грузовиком поезд перевернулся и вагон встал на ребро. Пассажиры упали с полок на пол, друг на друга.

«Нам ребята дзюдоисты помогали очень хорошо, они такие молодцы. Они ехали в Туапсе на соревнования. И вот у нас вагон третий состоял практически только из нас — театралов, 20 человек нас было, и дзюдоистов», — поделилась женщина.

До этого в МЧС сообщили, что спасатели завершили работы на месте крушения пассажирского поезда в Волгоградской области. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В результате аварии пострадали около 140 человек, 52 человека нуждаются в серьезной медицинской помощи.

Ранее Telegram-канал Приволжской железной дороги сообщал, что движение поездов после аварии с грузовиком в Волгоградской области частично восстановлено.