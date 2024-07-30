Восьмимиллиардный человек на планете получила гражданство России

Годовалая девочка по имени Арпи, уроженка Армении и признанная восьмимиллиардным человеком на планете, получила гражданство России. Об этом сообщил ее отец Карен Закарян в интервью «Ленте.ру».

«Мы все (отец и трое детей), кроме супруги, получили гражданство. Раньше я часто приезжал в Россию, потом решил с семьей переехать в Россию жить. В августе 2023 года мы приехали в станицу Кущевскую, село Ивано-Слюсаревское, и поселились у сестры, до сих пор живем, занимаемся хозяйством. Я чувствую себя, как в Армении», — рассказал он. По словам Закаряна, для него важны люди, и в России они замечательные. Он добавил, что дети ходят в школу, ему нравятся учителя и соседи.

«В общем, мы довольны. Спасибо всей Кущевской», — резюмировал отец восьмимиллиардного человека на Земле.

Отец Арпи уже рассказывал, что имя его дочери переводится как «луч солнца». В их семье также еще воспитывается двое сыновей.

Информация о рождении восьмимиллиардного человека на Земле появилась в ноябре 2022 года. Губернатор Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян сообщил, что девочка родилась в Мартунинском родильном доме.

В ООН отмечали, что основной прирост населения до отметки в восемь миллиардов человек был обеспечен за счет Азии, при этом Индия стала крупнейшим «вкладчиком» в это увеличение.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила что на планете более чем 40 нестабильных и охваченных конфликтами стран, в которых проживает один миллиард людей.