Фадееву, Орлова, Скочиленко и Чанышеву увезли из СИЗО и колоний

Правозащитник Олег Орлов (признан в РФ иностранным агентом), признанный иноагентом Минюстом, а также бывшие руководители штабов Навального (организация запрещена в России) Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, а также художница Александра Скочиленко были перевезены из мест лишения свободы в неизвестные места. Об этом пишет РБК.

Олег Орлов был приговорен к 2,5 года колонии за дискредитацию вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК) в феврале текущего года. 11 июля Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

Лилия Чанышева была осуждена в июне прошлого года на 7,5 года колонии по обвинениям в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и создании НКО, нарушающей права граждан (ч. 3 ст. 239).

Ксения Фадеева получила 9 лет колонии в декабре 2023 года за организацию экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганду создания НКО, посягающей на права граждан.

Александра Скочиленко была осуждена на 7 лет в ноябре 2023 года за замену ценников на листовки с информацией о военных действиях на Украине в супермаркете «Перекресток» в марте 2022 года. Дело против нее было возбуждено по статье о распространении «фейков» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

По информации «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов), правозащитника Орлова вывезли из СИЗО-2 в Сызрани. 29 июля его адвокат пытался его навестить, но в СИЗО сообщили, что Орлов покинул учреждение, отказавшись уточнить, куда и почему.

Четыре дня ранее адвокату Орлова сообщили, что материалы дела после апелляции еще не поступили в суд первой инстанции, поэтому его этапирование в колонию не планировалось в ближайшее время.

Лилия Чанышева находилась в ИК-28 в Пермском крае, и ее исчезновение стало известно ее мужу Алмазу Гатину, который принес передачу. Адвокат Чанышевой Рамиль Гизатуллин сообщил РБК, что информации о ее местонахождении нет.

Пропажу Ксении Фадеевой обнаружили адвокаты, пришедшие к ней в ИК-9 в Новосибирской области — им также отказали в информации о ее дальнейшей судьбе.

Александру Скочиленко увезли из петербургского СИЗО-5 «Арсеналка» 28 июля, предположительно, в Москву. Адвокат художницы Дмитрий Герасимов также подтвердил отсутствие информации о ее местонахождении.

Ранее приговор правозащитнику Олегу Орлову за дискредитацию ВС РФ оставили без изменений.