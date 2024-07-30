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ФСИН опровергла слухи об установке члену банды «Цапков» виниров за 800 тыс. рублей

ФСИН опровергла сообщения о винирах за 800 тыс. руб. для заключенного Алексеева

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Татьяна Кузнецова/РИА Новости

Управление ФСИН по Ростовской области опровергло информацию о том, что Владимир Алексеев, член банды Цапков, осужденный на пожизненное, установил виниры в СИЗО за 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что Алексееву не предоставлялись услуги по протезированию зубов.

«Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ФСИН.

Также в ведомстве уточнили, что после прибытия в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Алексеев не покидал его территорию, и установка виниров на его зубы не проводилась.

В 2013 году Владимира Алексеева признали виновным в убийстве 18 человек, он был приговорен к пожизненному заключению. В Кущевской организованной преступной группе он занимал должность телохранителя Сергея Цапка.

В настоящее время Алексеев находится в СИЗО в связи с возможным переводом в колонию «Черный дельфин».

Ранее два члена банды «Цапковские» оказались на свободе.

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