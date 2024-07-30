СК возбудил дело о халатности после жалоб на мигрантов в Подмосковье

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о халатности, которое возбудили после жалоб на работу должностных лиц, не исполняющих требования миграционного законодательства. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

В пресс-службе СК заявили, что в обращении участников и ветеранов боевых действий к главе СК говорится, что в Одинцовском городском округе Московской области ответственными должностными лицами не исполняются требования миграционного законодательства, что «негативно отражается на состоянии преступности».

В связи с этим возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК), в рамках которого «будет дана правовая оценка изложенным доводам».

До этого Бастрыкин направил в Госдуму предложения по ужесточению миграции.

Также в СК сообщали, что в России в несколько раз выросло число преступлений, совершенных нелегалами.

Ранее стало известно, что Госдума готовит новый законопроект для мигрантов.