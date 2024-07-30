В суд поступило дело против Камикадзе Ди

В Тверской суд Москвы было передано уголовное дело блогера Дмитрия Иванова, более известного как Камикадзе Ди. Это следует из информации на сайте суда.

Дело было зарегистрировано 26 июля, и в настоящее время материалы находятся у судьи. Иванову предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса — в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, совершенном по мотивам политической, национальной или религиозной ненависти. Максимальное наказание за это преступление составляет до 10 лет лишения свободы.

Иванов является автором YouTube-канала Kamikadzedead. Он покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из своих видео на предмет склонения к самоубийству. Блогер известен своими критическими высказываниями в адрес российских властей и борьбой с накруткой дизлайков на YouTube. В сентябре 2022 года он был внесен в реестр иноагентов.

МВД объявило Камикадзе Ди в федеральный розыск в декабре 2022 года. В начале мая 2024 года Тверской суд заочно арестовал блогера по обвинению, предусмотренному частью 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса — за распространение фейков о российской армии.

Ранее бывший парламентарий Украины Игорь Мирошниченко был объявлен в розыск.