Работодатели все больше ценят специалистов, умеющих управлять своим временем

Современный мир стремительно меняется под действием технологий. То же происходит и с рынком труда. Чтобы соответствовать его новым требованиям, необходимо заранее продумать свое образование и освоить навыки, которые будут необходимы каждому специалисту в ближайшем будущем. О том, какие навыки стоит развивать, чтобы в будущем построить успешную карьеру, «Газете.Ru» рассказала руководитель «Карьерной академии» MAXIMUM Education Дарья Сатикова.

Первая большая группа — универсальные навыки или soft skills. Они будут всегда полезны и пригодятся на любой работе, вне зависимости от того, как изменятся существующие профессии.

«Навыки коммуникации, устной и письменной, деловой переписки и решения конфликтов необходимы любому специалисту, даже если он »'технарь»'. Высокий уровень владения языком, грамотная речь требуют особого внимания и тренировки. Логическое мышление помогает выстраивать причинно-следственные связи, анализировать знания и принимать решения, это приходится делать всем людям каждый день, и в будущем это не изменится», — объяснила она.

Необходимым является и умение работать в команде, находить общий язык с самыми разными по специальности, культуре, характеру людьми. Существуют специальные видео и курсы по ораторскому мастерству, ведению диалога и аргументации, любому специалисту не составит труда развить эти умения в себе. Главное — иметь желание развиваться.

Вторая группа навыков — цифровые. Однако это не такие цифровые навыки, которые мы привыкли перечислять в этой категории.

«В первую очередь они связаны с адаптивностью к новому, умением быстро освоить новую технологию, погрузиться в нее, научиться использовать обновленный интерфейс, например. Уже сейчас мы видим, как стремительно меняются даже привычные нам смартфоны, в будущем темп изменений только возрастет. Нужно будет очень быстро внедрять в свою работу инструменты, которые набирают популярность, разбираться в новых технологиях. Конечно, необходимо изучать текущие базовые инструменты вроде Excel и Powerpoint, но при этом быть готовым освоить любой другой инструмент, который придет им на смену», — подчеркнула Сатикова.

Третья группа важнейших навыков касается lifelong learning. Это умение быть гибкими, получать новые знания постоянно, на протяжении всей жизни.

«Мы вошли в эру, когда уже нельзя выучиться в университете один раз, чтобы этих знаний хватило на всю жизнь, это просто невозможно. Жизнь стремительно меняется, информация устаревает мгновенно, поэтому навык обучаемости очень важен. Сейчас огромное количество инструментов, позволяющих учиться новому, развиваться в своей сфере или осваивать новые профессии: онлайн-курсы дополнительного образования, разные программы повышения квалификации, интенсивы. Все больше работодателей интересуются реальными прикладными навыками соискателей, обращают внимание на потенциал саморазвития, пройденные дополнительные курсы. Этими же инструментами могут воспользоваться и школьники, освоив интересные им программы еще до старта карьеры», — рассказала специалист.

По ее словам, необходимо уметь заставлять себя учиться, быть мотивированным учеником, сосредотачивать свой фокус внимания на определенной информации, организовывать свое пространство и время.

«В связи с переходом в онлайн и распространением удаленной работы все больше ценятся специалисты, которые умеют управлять своим временем в любой ситуации. Не пропускать задачи, справляться с дедлайнами в условиях домашней обстановки непросто, но крайне важно. Work-life balance в скором времени будет необходим каждому. Чтобы научиться самодисциплине, нужно начать с грамотного распределения своего времени, преодоления прокрастинации, в будущем это обязательно поможет быстрее адаптироваться, выстраивать ритм своей жизни и, соответственно, быть успешнее конкурентов», — резюмировала эксперт.

Ранее россиянам дали советы, как не стать сложным сотрудником на первой работе.