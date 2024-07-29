Всероссийский атаман проводил на фронт казаков-добровольцев из Самары

Казаки-добровольцы из Самары пополнят ряды отряда «Ермак», члены которого находятся на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Проводить их на фронт и сказать напутственные слова приехал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Об этом сообщает Telegram-канал Всероссийского казачьего общества.

Виталий Кузнецов отметил, что в данный момент в зоне СВО сражаются 16 тыс. казаков.

Он подчеркнул, что современная история казачества пишется сегодня на передовой.

«Мы гордимся ими и желаем Божьей помощи в выполнении поставленных государством задач. Желаем им также вернуться живыми и здоровыми домой с нашей общей победой», — заявил атаман.

Перед отправкой на фронт всем бойцам предстоят дополнительные занятия по огневой и тактической подготовке, инженерным дисциплинам и военной медицине.