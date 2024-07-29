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Пассажиры потерпевшего крушение поезда рассказали, через сколько прибыли спасатели

ТАСС: спасатели прибыли на место аварии на ж/д под Волгоградом в течение 5 минут

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Анастасия Масалова/ТАСС

Спасатели МЧС РФ и медики скорой помощи прибыли на место аварии на железной дороге в Волгоградской области в течение пяти минут после крушения поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пассажиров.

Пассажир по имени Дмитрий рассказал, что после аварии практически все мужчины выбежали, чтобы помочь вытащить людей. По его словам, МЧС приехали буквально через пять минут после аварии. Сам Дмитрий вместе с друзьями направлялся на море из Казани.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок.

Число пострадавших превысило 100 человек. В том числе травмы получил водитель грузовика, состояние которого оценивается как тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.

Ранее были названы сроки восстановления ж/д путей на месте крушения поезда под Волгоградом.

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