Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неповрежденные вагоны сошедшего с рельсов поезда продолжили движение

Девять вагонов попавшего в аварию под Волгоградом поезда продолжили движение

close
100%
Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Девять вагонов поезда, который сошел с рельсов в Волгоградской области, отправились в пункт назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Девять непострадавших вагонов поезда КазаньАдлер после осмотра на узловой станции отправились в пункт назначения вместе с пассажирами», — сказано в сообщении.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который выехал на переезд. По данным спасателей, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок. Число пострадавших в результате аварии превысило 100 человек. Трое пострадавших при сходе вагонов поезда на вертолете доставлены в Волгоград.

Ранее сообщалось, что пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда возместят стоимость билетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами