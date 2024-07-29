Неповрежденные вагоны сошедшего с рельсов поезда продолжили движение

Девять вагонов поезда, который сошел с рельсов в Волгоградской области, отправились в пункт назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Девять непострадавших вагонов поезда Казань — Адлер после осмотра на узловой станции отправились в пункт назначения вместе с пассажирами», — сказано в сообщении.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который выехал на переезд. По данным спасателей, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок. Число пострадавших в результате аварии превысило 100 человек. Трое пострадавших при сходе вагонов поезда на вертолете доставлены в Волгоград.

Ранее сообщалось, что пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда возместят стоимость билетов.