При нападении с ножом в Англии погибли два ребенка

В результате нападения с ножом в городе Саутпорт на северо-западе Англии погибли двое детей, девять человек получили ранения. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на начальника полиции графства Мерсисайд Серену Кеннеди.

«Два ребенка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения, произошедшего сегодня утром», — заявила она.

Девять детей ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии.

До этого сообщалось, что инцидент произошел 29 июля, очевидцы сообщили в экстренные службы о мужчине, вооруженном ножом, который ранил несколько человек. Предполагается, что нападение произошло во время занятий по йоге и танцам, которые проходили на улице. Злоумышленника удалось задержать, им оказался 17-летний подросток родом из Кардифа. Мотивы его поступка и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Париже неизвестный ранил ножом полицейского у бутика Louis Vuitton.