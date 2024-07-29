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Стало известно, когда построят высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург

Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется на 2024-2028 годы

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Depositphotos

Проектирование и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург планируют на 2024-2028 годы. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

«Сроки реализации инвестиционного проекта: фаза проектирования и строительства инфраструктуры (включая приобретение подвижного состава) — с 2024 года по I квартал 2028 года», — сказано в документе.

В нем также отмечается, что эксплуатировать инфраструктуру начнут со второго квартала 2028 года.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

По плану, когда ВСМ будет построена, время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут. РЖД уже занимается созданием высокоскоростного поезда для магистрали, стоимость всего проекта оценивается в 1,7 трлн рублей.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов России.

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