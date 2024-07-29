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Пострадавших при крушении поезда доставили вертолетом в Волгоград

Трое пострадавших в ЧП в Волгоградской области доставлены вертолетом в Волгоград

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Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Трое пострадавших при сходе вагонов поезда в Волгоградской области на вертолете доставлены в Волгоград. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Речь идет о машинисте, водителе грузовика и одном из пассажиров поезда. Их состояние оценивается как тяжелое.

В администрации добавили, что на текущий момент медицинское обследование и лечение ЦРБ Котельниково проходят 30 человек, включая 10 детей.

До этого стало известно, что 339 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) после схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту КазаньАдлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок.

Число пострадавших превысило 100 человек. В том числе травмы получил водитель грузовика, состояние которого оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда возместят стоимость билетов.

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