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Россиянин отсудил 600 тысяч рублей за незаконный уголовный срок

Житель Сургута отсудил 600 тысяч рублей за незаконный уголовный срок

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Shutterstock

Житель Сургута через суд отменил несправедливый судебный приговор и взыскал компенсацию морального вреда. Об этом сообщает mk.ru.

В 2018 году в Люберцах полицейские обнаружили у сургутянина поддельную купюру номиналом пять тысяч рублей, а позже установили, что он дважды расплатился аналогичными купюрами на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За это мужчину осудили на два года.

Мужчине впоследствии удалось отменить приговор, добиться оправдания, доказав, что он не знал о подделке денег. В качестве компенсации морального вреда государство выплатило осужденному 600 тысяч рублей.

До этого в Таиланде задержали россиянку, обменявшую несколько поддельных купюр. В полиции заявили, что женщина могла не знать о фальшивых деньгах и стать жертвой крупной преступной организации.

Ранее школьница подарила стримеру 125 тысяч рублей, которые ее родители копили на дом.

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