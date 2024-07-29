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«Помогали все»: пассажирка поезда Казань — Адлер рассказала о столкновении с «КамАЗом»

Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставили в ПВР

Пассажирам сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом помогали выбраться из покореженных вагонов очевидцы, проезжавшие мимо места ЧП. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница Казани Анастасия. Женщина добавила, что пострадавших уже развезли по пунктам временного размещения и накормили.

«Мы были в седьмом вагоне, ехали к семье в Адлер. Я легко отделалась, только порезы и ссадины. Помогали все. Сначала люди в вагоне помогали друг другу выбраться, потом с трассы люди останавливались, бежали на помощь: людей, вещи снимать. Все службы безопасности сразу приехали. Гуманитарной помощи много привезли и на место происшествия, и в пункты размещения. Нас развозили на автобусах. Условия достойные, все люди доброжелательные, отзывчивые. Накормили, напоили нас. Сидим, ждем дальнейшей информации. Медики, психологи тоже здесь находятся», — сообщила Анастасия.

Днем 29 июля поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. По данным МВД, причиной происшествия стало столкновение состава с «КамАЗом». Машинист поезда и водитель грузовика выжили, они были госпитализированы.

Как уточнили в МЧС, с рельсов сошли девять вагонов, из них семь опрокинулись. По данным Росжелдора, пострадали 140 человек, 55 из них госпитализированы. Всего в поезде находились около 800 человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ростех» показал вид на перевернувшийся поезд Казань — Адлер с воздуха.

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