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По Украине прокатилась очередная волна поджогов релейных шкафов и машин

«Страна.ua»: по Украине прошла волна поджогов релейных шкафов и автомобилей

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J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

За прошедшие сутки по Украине прокатилась очередная волна поджогов автомобилей и релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации упоминаются случаи в Киевской и Черкасской областях, а также в Днепре (Днепропетровске).

Так, в Буче в Киевской области возле железнодорожной станции подожгли релейный шкаф. Злоумышленника поймали, им оказался местный житель 2010 года рождения. Его, по сообщению издания, наняли неизвестные лица, пообещав заплатить за поджог $200.

В Черкасской области такие же случаи произошли в городах Бобровица и Городище, поджигатели не найдены. А в Днепре (Днепропетровске) сожгли принадлежащую военному машину.

Случаи поджогов принадлежащих военным автомобилей и релейных шкафов на железной дороге в последнее время на Украине нередки. Только 29 июля сообщалось о двух таких инцидентах.

Так, в Борщаговке в Киеве за ночь сгорели два военных автомобиля.

А в Одессе были задержаны шестеро местных курьеров, которым вменяется попытка поджога 15 внедорожников ВСУ за две недели.

Ранее сообщалось, что украинские автовладельцы стали подписывать машины, защищая их от поджога.

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