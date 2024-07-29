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В Новосибирской области мужчина избил мальчика из-за царапины на его автомобиле

В Новосибирской области мужчина набросился на ребенка из-за царапины на авто

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Shutterstock

В поселке Озерный Новосибирской области мужчина избил ребенка, мальчик упал на его авто, не удержав равновесие на питбайке и поцарапал машину. Об этом сообщает портал «Сиб.фм».

Инцидент произошел вечером 24 июля, по словам матери пострадавшего, ее 12-летний сын пытался завести питбайк во дворе дома. Школьник не удержал равновесие, упал на припаркованный автомобиль и перчаткой поцарапал его.

«После этого он подождал, но никто не вышел, и сын уехал. Прокатился вдоль дороги немножко и увидел, что эта машина едет на него», — рассказала мать мальчика.

Со слов родительницы, мужчина вышел из машины, начал кричать на ребенка, схватил его за голову и пытался насильно посадить в свой автомобиль. Мальчику удалось вырваться и позвонить родителям. Между отцом и автомобилистом, который якобы начал требовать с семьи 100 тысяч рублей компенсации завязалась словесная перепалка.

Семья обратилась в ГАИ, но их заявление переадресовали участковому уполномоченному. Инспектор по делам несовершеннолетних допрашивала мальчика без участия психолога и родителей. Мать мальчика отметила, что с агрессивным соседом давно никто не общается, семья намерена добиваться возбуждения уголовного дела.

Ранее в Подмосковье мужчины выбили зубы подростку из-за плача его маленькой сестры.

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