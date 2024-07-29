Восьмилетние дети одни уплыли на надувной лодке по Обскому морю в Новосибирске

В Новосибирске спасатели доставили на берег двух малолетних приятелей, которые решили покорить Обское море на надувной лодке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел в акватории Обского моря, двух мальчиков заметили на надувной лодке без спасательных жилетов. Дети находились на плавсредстве одни и достаточно далеко отплыли от берега.

Спасатели доставили юных путешественников на берег, где передали их родителям. С семьями проведена профилактическая беседа, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Смоленске трое детей застряли ночью на самодельном плоту посреди карьера. В экстренные службы обратились трое школьников. Мальчиков 13, 14 и 15 лет отнесло на самодельном плоту от берега, дети испугались и позвонили спасателям. Сотрудники МЧС добрались до терпящих бедствие подростков и доставили всех на берег. Медицинская помощь юным мореплавателям не понадобилась, их передали родителям.

Ранее четыре школьника застряли на островке посреди водохранилища в Крыму.