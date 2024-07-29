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Психолог оценила, стоит ли проверять долги собеседников в сервисах для знакомств

Психолог Кардиакос: партнеров в сервисах для знакомств стоит проверять на долги

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Shutterstock

Люди, которые используют сервисы для знакомств, могут выдавать себя за других людей и придумывать себе новую личность, поэтому при знакомстве стоит проверять собеседника на наличие долгов и алиментов. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос.

«Конечно, если вы начинаете сталкерить человека и проверять его в избытке, то вопрос уже к вам. Но если вы решили на стадии знакомства проверить, например, не врет ли он, когда говорит, что не женат и не имеет детей, то можно посмотреть. Это помогает убедиться в собственной безопасности», — отметила Кардиакос.

Однако она рекомендует оценивать партнера не только по количеству денег или внешности, а по нескольким критериям. По ее словам, стоит также учиться общаться с собеседником и задавать ему вопросы, а не просто пробивать информацию о нем через различные базы.

17 июля сообщалось, что мурманские разработчики презентовали инновационный дейтинговый сервис «Спутник», который обязывает пользователей связывать свои аккаунты с бесплатными и платными базами данных. Алгоритм поиска второго пола включает в себя метод слепого подбора, основанный на совпадении общих интересов, образа жизни, прошлых отношений и состоянии здоровья.

Ранее стало известно, что в Петербурге встреча с мужчиной с сайта знакомств закончилась для подростка изнасилованием.

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