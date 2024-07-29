В Красноярском крае подросток воровал медные провода и получил удар током в 10 тыс. вольт

В Богучанском районе Красноярского края школьник получил удар током в 10 тысяч вольт, когда пытался украсть медные провода на электроподстанции. Об этом сообщает краевое управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел в поселке Хребтовый, двое приятелей 13 и 17 лет проникли на территорию трансформаторной электроподстанции. Подростки намеревались украсть медные провода, младший из них перелез через ограждение, схватился руками за токопроводники, находящиеся под напряжением в 10 тысяч вольт.

Спасти пострадавшего не удалось, обстоятельства произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Известно, что трансформаторная электроподстанция обслуживается ПАО «Россети Сибири» — «Красноярскэнерго».

До этого сообщалось, что в Саратове мальчика госпитализировали после удара током в трансформаторной будке. Сотрудники МЧС достали пострадавшего из будки и передали бригаде из Центра медицины катастроф. Информация о состоянии школьника, а также при каких обстоятельствах мальчик вместе с друзьями оказался на территории закрытого объекта, отсутствует.

Ранее в Чите двухлетнего ребенка ударило током от щитка во дворе дома.