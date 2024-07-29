Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве капитально отремонтируют дома с кессонами

В Москве отремонтируют 13 домов с кессонами

close
100%
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В этом году в Москве капитально отремонтируют 13 домов с кессонами, сообщается на сайте mos.ru.

Работы запланированы на Кутузовском проспекте, Волоколамском шоссе и улице Александра Солженицына.

Специалисты капитально отремонтируют дом по адресу Кутузовский проспект, дом 30. Сейчас там проводят капитальный ремонт фасада и крыши, а также меняют инженерные системы. В дальнейшем в доме восстановят балконы, восстановят фрагменты карнизов, обновят цветники на фасаде и отремонтируют входные группы.

На Волоколамском шоссе, дом 8, строение 4 приводят в порядок фасад, крышу и подъезды. Фасад в здании обработали антигрибковым составом, а также заменили окна в местах общего пользования.

Дом 24 на улице Александра Солженицына уже капитально отремонтировали. В здании отремонтировали подъезды, входные группы и балконы, заменили инженерные коммуникации, а также расчистили фасад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами