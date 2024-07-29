В Москве капитально отремонтируют дома с кессонами

В этом году в Москве капитально отремонтируют 13 домов с кессонами, сообщается на сайте mos.ru.

Работы запланированы на Кутузовском проспекте, Волоколамском шоссе и улице Александра Солженицына.

Специалисты капитально отремонтируют дом по адресу Кутузовский проспект, дом 30. Сейчас там проводят капитальный ремонт фасада и крыши, а также меняют инженерные системы. В дальнейшем в доме восстановят балконы, восстановят фрагменты карнизов, обновят цветники на фасаде и отремонтируют входные группы.

На Волоколамском шоссе, дом 8, строение 4 приводят в порядок фасад, крышу и подъезды. Фасад в здании обработали антигрибковым составом, а также заменили окна в местах общего пользования.

Дом 24 на улице Александра Солженицына уже капитально отремонтировали. В здании отремонтировали подъезды, входные группы и балконы, заменили инженерные коммуникации, а также расчистили фасад.