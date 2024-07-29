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В Ростовской области женщины едва не сожгли администрацию по заданию мошенников

В Семикаракорске полиция предотвратила поджог местной администрации

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Shutterstock

Жительницу Ростовской области подозревают в поджоге администрации. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Семикаракорске. Женщина, которой позвонили аферисты, плохо говорила после инсульта, поэтому с ними общалась ее подруга. Неизвестный заявил, что необходимо авторизовать SIM-карту, для этого россиянка продиктовала личные данные.

После этого аферисты начали убеждать женщину в том, что неизвестные якобы взломали кабинет ее подруги на электронном ресурсе. Затем «сотрудник Центробанка» заявил, что на владелицу телефонного номера якобы оформлен кредит.

Позже мошенники сказали, что нашли подозреваемого. Чтобы его задержать, женщине выделили небольшую сумму, на которую она должна была купить бензин и изготовить горючую смесь, бутылку с которой нужно будет бросить в здание администрации. Таким образом якобы можно будет задержать злоумышленника.

За некоторое время до инцидента россиянки от участкового узнали о подобных схемах мошенничества, поэтому отказались выполнять задание и сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Красноярском крае осудили подростков, пытавшихся совершить диверсию.

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