Губернатор Белгородской области раскритиковал администрацию Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал белгородские власти за «безобразно» низкие темпы восстановительных работ после прилетов. С соответствующим заявлением он выступил во время заседания правительства региона, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте».

«Вы не выполнили план прошлой недели и позапрошлой. 1,5 месяца назад вы все деньги получили, у вас максимум должна была задержка 3-4 дня на оплату в полном объеме работ. <…> Работаете очень плохо!», — обратился чиновник к заместителю главы администрации Белгорода Василию Голикову.

Из запланированных 683 помещений восстановлены полностью были лишь 264 объекта. «

По словам Голикова, ответственны за срыв планов восстановительных работ «ряд организаций», у которых нехватало собственных оборотных средств для их реализации.

До этого Белгородская область попросила помощи из резервного фонда на восстановление от обстрелов ВСУ.

Ранее Гладков рассказал, сколько денег потребуется на ремонт инфраструктуры Белгородской области.