Губернатор отправился на место аварии поезда в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направляется к месту ДТП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Также сообщается, что для помощи пострадавшим в аварии и их близким работают горячие линии.

Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области. Причиной катастрофы стало столкновение с «КамАЗом», который выехал на пути, надеясь проскочить перед поездом на красный свет. По сообщению РЖД, железная дорога в месте аварии хорошо просматривается и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.

До этого сообщалось, что после столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области в больницу доставлены 30 человек.

Ранее появилось видео изнутри столкнувшегося с грузовиком под Волгоградом поезда.