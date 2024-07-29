Россиянам объяснили, как стирать ночью и не мешать соседям

Россиянам, которые хотят стирать в ночное время, лучше всего делать это в режиме без отжима или с отжимом на пониженных оборотах, если стиральная машинка издает шум приблизительно за 40 децибел. Об этом Pravda.Ru рассказала директор АНП «Национальный Жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

«Нет прямых решений в этом вопросе. Самое главное, чтобы у нас в квартирах появлялись стиральные машинки класса A, A+, A++, тогда и пониженный шум предусматривается, пониженные децибелы. Такие машинки не слышны», — добавила эксперт.

Вместо ночной стирки можно также ставить таймер на включение стиральной машинки рано утром, добавила Вепрецкая. Она уточнила, что формально шум в это время попадает под нарушения закона о тишине, однако, многие соседи уже просыпаются в это время и вряд ли будут направлять претензии.

Коммерческий директор группы компаний «Риал-Трейд» Александр Горохов до этого говорил, что фильтры в стиральной машинке важно регулярно чистить, потому что накопившаяся в ней грязь может испортить вещи. Он уточнил, что необходимую периодичность чистки можно узнать в руководстве по эксплуатации прибора.

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