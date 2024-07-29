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Подростки станцевали на крыше лимузина и привлекли внимание ГАИ

В Барнауле подростки станцевали на крыше лимузина и привлекли внимание ГАИ

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Телеграм-канал «Barnaul 22»

В Барнауле местные жители сняли на камеру опасное развлечение подростков — молодые люди танцевали на крыше лимузина. Ролик разместил Telegram-канал Barnaul 22.

»«Увлекательная поездка» по Барнаулу с танцующими детьми на крыше лимузина. А что, так можно?» — удивилась горожанка, приславшая видео.

На кадрах шесть молодых людей, среди которых есть юноши и девушки, едут, высунувшись из крыши лимузина. Затем машина останавливается, двое из компании перебираются из салона авто на крышу и начинают танцевать под аплодисменты друзей.

В пресс-службе краевой Госавтоинспекции обратили внимание на видео и напомнили, что перевозка пассажиров вне кабины авто запрещена. Нарушителям грозит административный штраф в размере 1000 рублей.

До этого в Красноярске мужчина станцевал на машине в форме полицейского и оказался в участке.

Ранее в центре Санкт-Петербурга задержали фальшивых омоновцев.

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