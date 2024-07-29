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Комитет Госдумы поддержал ужесточение норм выдачи SIM-карт

Комитет ГД по информполитике поддержал ужесточение норм выдачи SIM-карт

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Depositphotos

Комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, направленный на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая инициатива, в частности, делает обязательной оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах.

15 июля в Государственной думе в первом чтении приняли законопроект, направленный на ужесточение оборота «серых» SIM-карт. Законопроект предусматривает правила продажи SIM-карт иностранным и российским гражданам, запрет на анонимную оплату телефонного номера наличными средствами и другие положения. Как отмечал юрист Илья Ремесло, эта инициатива поможет бороться с анонимами-жуликами, которые представляются кем угодно. Кроме того, в законопроекте предлагается предусмотреть правило, чтобы авторы публичных каналов с аудиторией более 1000 человек передавали сведения о себе в Роскомнадзор. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить анонимность мессенджеров.

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